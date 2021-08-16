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Порнозвезда 90-х Виктория Пэрис умерла от рака

Газета.Ru
1 час назад

Американская порноактриса Виктория Пэрис умерла от рака в возрасте 60 лет. Об этом сообщает AVN со ссылкой на ее подругу и коллегу Кристи Каньон.

Порнозвезда 90-х Виктория Пэрис умерла от рака
Фото: Evil AngelEvil Angel

За свою карьеру она снялась более чем в 190 порнофильмах. Актриса трижды была удостоена премии AVN Awards, более известной как «Порно Оскар»: в 1990 году в категории «лучшая новая старлетка», в 1991 году за «лучшую парную сцену» и «лучшую женскую сцену».

В 1987 году Пэрис переехала из Монтаны в Лос-Анджелес, где пробовала работать секретарем, борцом в грязи и ню-моделью перед тем, как начать сниматься в порно.

В начале карьеры Пэрис снималась со своим бывшим мужем, порноактером Робертом Баллоком. Второй раз она вышла замуж в 2000 году.

Она появлялась в фильмах «Глубокая глотка 4», «Красавица и чудовище 2», «Хамелеон», «Ночные путешествия», «Две женщины», «Варвары времени», «Тайна золотого лотоса».

С 2002 года она стала менее активно сниматься в фильмах для взрослых, работая в основном на свой сайт.

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