«Не знаю почему, но вот мне их свадьбы с этими танцами нравятся. Как-то вот прямо празднично очень. И мужчины у них красиво танцуют», — заметила одна из пользовательниц. «Вроде все вполне прилично. Несколько громко, да. Но! Главное, чтобы музыка не на всю ночь», — поддержал другой комментатор.