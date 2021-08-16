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Гулянья кавказцев на улицах Москвы попали на видео и вызвали одобрение у россиян

Мослента
2 часа назад

Кавказские гулянья под национальную музыку около подъезда на Хабаровской улице в Москве попали на видео и вызвали одобрение у россиян. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео видно, как около подъезда танцуют мужчины и женщины. При этом трое в углу играют на музыкальных инструментах.

Комментаторы сочли, что на видео попала кавказская свадьба. Многие одобрили веселье и вспомнили, что раньше важные события в жизни отмечали всем подъездом.

«Не знаю почему, но вот мне их свадьбы с этими танцами нравятся. Как-то вот прямо празднично очень. И мужчины у них красиво танцуют», — заметила одна из пользовательниц. «Вроде все вполне прилично. Несколько громко, да. Но! Главное, чтобы музыка не на всю ночь», — поддержал другой комментатор.

Кто-то порадовался за гостей свадьбы и заметил, что люди на видео выглядят красивыми и счастливыми. Юзер заявил, что если соседи предупреждены о музыке, то ничего предосудительного в таком поведении нет. «Но, скорее всего, не предупредили», — отметил мужчина.

Общество,Видео,Москва,
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