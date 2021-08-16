В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Аэрофлот» будет облетать Афганистан

RT на русскомиещё 3
48 минут назад

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет облетать Афганистан во время выполнения рейсов в Таиланд и Индию из России.

«Аэрофлот» будет облетать Афганистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкок», — приводит ТАСС слова официального представителя авиакомпании Михаила Демина.

Он отметил, что решение согласуется с позицией Росавиации.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полёты в Египет.

Общество,Михаил Демин,Аэрофлот,Росавиация,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,Таиланд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители