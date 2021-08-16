Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет облетать Афганистан во время выполнения рейсов в Таиланд и Индию из России.
«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкок», — приводит ТАСС слова официального представителя авиакомпании Михаила Демина.
Он отметил, что решение согласуется с позицией Росавиации.
Ранее сообщалось, что Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полёты в Египет.