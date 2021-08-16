Маслянистые пятна на поверхности Байкала сняли на видео

На Байкале в бухте Песчаная цвет воды изменился с прозрачного на мутно-зеленый, а на поверхности воды появились маслянистые пятна. Снятое видео публикует группа «ВКонтакте» «Люди Байкала».

На кадрах можно наблюдать маслянистые пятна зеленого цвета. По словам автора ролика, которая каждый день бывает у воды в этих местах, такой цвет не является типичным для озера.