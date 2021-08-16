Маслянистые пятна на поверхности Байкала сняли на видео

На Байкале в бухте Песчаная цвет воды изменился с прозрачного на мутно-зеленый, а на поверхности воды появились маслянистые пятна. Снятое видео публикует группа «ВКонтакте» «Люди Байкала».
На кадрах можно наблюдать маслянистые пятна зеленого цвета. По словам автора ролика, которая каждый день бывает у воды в этих местах, такой цвет не является типичным для озера.
Также она отметила неприятный запах, однако имеет ли он отношение к цвету воды — неизвестно. По словам очевидцев, аналогичная ситуация наблюдается в бухтах Бабушка и Сенная. Также местные жители отмечают, что после купания остается жирная пленка на коже.