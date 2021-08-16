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Маслянистые пятна на поверхности Байкала сняли на видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

На Байкале в бухте Песчаная цвет воды изменился с прозрачного на мутно-зеленый, а на поверхности воды появились маслянистые пятна. Снятое видео публикует группа «ВКонтакте» «Люди Байкала».

На кадрах можно наблюдать маслянистые пятна зеленого цвета. По словам автора ролика, которая каждый день бывает у воды в этих местах, такой цвет не является типичным для озера.

Также она отметила неприятный запах, однако имеет ли он отношение к цвету воды — неизвестно. По словам очевидцев, аналогичная ситуация наблюдается в бухтах Бабушка и Сенная. Также местные жители отмечают, что после купания остается жирная пленка на коже.

Общество,Экология,Видео,
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