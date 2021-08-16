Учебный год в школах начнется в очном формате

«Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие - одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.