Подсчитано число шаманов в России

Около четырех тысяч шаманов работает в России, и их число растет каждый год. Об этом заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, передает РИА Новости.

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Такие данные верховный шаман России озвучил по итогам прошедшего в Кызыле (столица Республики Тыва) III Всероссийского съезда шаманов.

По словам Кара-оола Допчун-оола, к услугам шаманов прибегают россияне разных национальностей и вероисповеданий.

«В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы», — заявил собеседник агентства.

Ранее на Всероссийском съезде шаманов сибирские шаманы заявили, что хотят объединиться с русскими родноверами и остальными язычниками европейской части страны, а также получить равный с другими религиями статус.