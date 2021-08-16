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Подсчитано число шаманов в России

Lenta.ruиещё 3
31 минуту назад

Около четырех тысяч шаманов работает в России, и их число растет каждый год. Об этом заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, передает РИА Новости.

Подсчитано число шаманов в России
Фото: ТАССТАСС

Такие данные верховный шаман России озвучил по итогам прошедшего в Кызыле (столица Республики Тыва) III Всероссийского съезда шаманов.

По словам Кара-оола Допчун-оола, к услугам шаманов прибегают россияне разных национальностей и вероисповеданий.

«В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы», — заявил собеседник агентства.

Ранее на Всероссийском съезде шаманов сибирские шаманы заявили, что хотят объединиться с русскими родноверами и остальными язычниками европейской части страны, а также получить равный с другими религиями статус.

Кроме того, на нем было принято решение обратиться к правительству России с просьбой признать шаманизм в стране традиционной религией, а также обсуждался вопрос создания общероссийской религиозной организации шаманов и «кодекса чести» шамана.

Общество,Правительство РФ,РИА Новости,Россия,
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