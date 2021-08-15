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Сирены оповещения о возможном ЧС включили в Геленджике из-за сильного дождя

ТАСС
1 час назад

Сирены, оповещающие о том, что в городе возможно подтопление, включили в Геленджике из-за сильного дождя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Сирены оповещения включили в Геленджике из-за сильного дождя
Фото: ТАССТАСС

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность", - сообщили в пресс-службе.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтомленными остаются более 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

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