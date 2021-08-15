Сирены оповещения включили в Геленджике из-за сильного дождя

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность", - сообщили в пресс-службе.