Россияне стали меньше смотреть ТВ

Размер аудитории телевидения в России вернулся к допандемийным показателям — с января по август 2021 года россияне тратили на просмотр телевизора около трёх с половиной часов в сутки. Популярность онлайн-кинотеатров с прохождением локдауна также заметно снизилась — по мнению экспертов, отток зрителей составил 20% по сравнению с показателями 2020 года.

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Согласно данным компании Mediascope, подготовленным по запросу РБК, показатели 2021 года близки к цифрам 2019-го, когда среднесуточное время, которое жители крупных российских городов старше четырёх лет тратят на просмотр телевидения, составляло 3 часа 36 минут (в 2021-м — 3 часа 32 минуты).

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Максимальные показатели зафиксировали во время действия ограничительных мер в 2020 году — тогда россияне смотрели телевизор в среднем по 3 часа и 55 минут в сутки, а в период с 30 марта по 8 июня 2020-го, когда в России был объявлен локдаун, — 4 часа и 12 минут.

По словам гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких, рост аудитории во время пандемии был обусловлен режимом самоизоляции, переводом на удалённую работу и обучение. Широких подчеркнул, что возвращение к показателям 2019 года — это логичная история. С ним согласны и эксперты Mediascope — люди возвращаются в офисы и на учёбу, а также в целом возобновляют привычный образ жизни, особенно летом.

NGENIX («дочка» «Ростелекома») оценила падение трафика видеосервисов в 20% по сравнению с показателями 2020 года. Представитель компании рассказал, что наибольший рост востребованности онлайн-кинотеатров зафиксировали в апреле 2020 года — 42% по отношению к марту.

Он отметил, что во втором полугодии традиционно происходит рост посещаемости онлайн-кинотеатров. Например, в 2020 году сезон осенних премьер спровоцировал резкий рост трафика видеосервисов — по данным NGENIX, более чем вдвое за неделю.