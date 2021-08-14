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Жителей российских регионов предупредили о «небывалых дождях»

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде и «небывалых дождях» в нескольких регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

Жителей российских регионов предупредили о «небывалых дождях»
Фото: ТАССТАСС

По словам метеоролога, 14 и 15 августа ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20-27 м/с ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской и Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.

В Саратовской области может быть такое опасное явление, как крупный град, предупредил Вильфанд. Он обратил внимание на то, что крупный град угрожает жизни людей, вредит посевам и автомобилям.

Особенно опасной погода будет в Крыму, где прогнозируются «небывалые дожди» и выпадет более 50 мм осадков. Кроме того, над морем в Краснодарском крае могут быть смерчи.

Вильфанд также рассказал о "хорошем прогнозе плохой погоды". Этот оксюморон, объяснил метеоролог, подходит к предсказаниям, сделанным синоптиками на 11 августа. Так, в Росгидромете своевременно предупредили местных жителей и властные структуры о непогоде на юге России. Последствия могли бы быть крайне масштабными и с большим количеством жертв, однако прогнозы синоптиков оправдались и помогли минимизировать печальные последствия, подытожил Вильфанд.

Общество,Роман Вильфанд,Росгидромет,Республика Крым,Россия,Сочи,
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