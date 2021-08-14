Жителей российских регионов предупредили о «небывалых дождях»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде и «небывалых дождях» в нескольких регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам метеоролога, 14 и 15 августа ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20-27 м/с ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской и Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.

В Саратовской области может быть такое опасное явление, как крупный град, предупредил Вильфанд. Он обратил внимание на то, что крупный град угрожает жизни людей, вредит посевам и автомобилям.

Особенно опасной погода будет в Крыму, где прогнозируются «небывалые дожди» и выпадет более 50 мм осадков. Кроме того, над морем в Краснодарском крае могут быть смерчи.