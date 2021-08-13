Кузнецова выступила против принудительной вакцинации

Во-первых, что хочется сказать точно и определённо: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо, — сказала Кузнецова.