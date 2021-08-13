В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации

News.ruиещё 4
19 минут назад

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала идею о принудительной вакцинации от коронавируса детей и взрослых. Об этом пишет РИА Новости.

Кузнецова выступила против принудительной вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во-первых, что хочется сказать точно и определённо: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо, — сказала Кузнецова.

Она считает, что никаких ограничений для непривитых школьников быть не должно и что нужно создать условия для очного обучения.

Ранее вирусолог, иммунолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда может начаться вакцинация подростков от 12 до 18 лет. По его словам, четвёртая волна коронавируса обязательно будет и отчасти из-за учебного года, поскольку школьники не вакцинированы.

Общество,Павел Волчков,Анна Кузнецова,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители