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В России предложили учредить новый праздник

Газета.Ru
36 минут назад

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой учредить в России День поисковика. Об этом он заявил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

В России предложили учредить новый праздник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", - сказал Лавров.

По его мнению, поисковики - растущий сегмент гражданского общества, который выполняет важную и благородную миссию.

Поисковики приезжают на места сражений, где занимаются поиском и идентификацией останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать новый праздник — День отца. Предложение поступило от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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