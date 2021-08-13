В России предложили учредить новый праздник

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой учредить в России День поисковика. Об этом он заявил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".
"Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", - сказал Лавров.
По его мнению, поисковики - растущий сегмент гражданского общества, который выполняет важную и благородную миссию.
Поисковики приезжают на места сражений, где занимаются поиском и идентификацией останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать новый праздник — День отца. Предложение поступило от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.