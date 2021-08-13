Пилотажная группа «Стрижи» выступит в Нижнем Новгороде 14 августа

Жители и гости Нижнего Новгорода в ходе празднования 800-летия города смогут увидеть показательные выступления группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Выступление авиационной группы пройдет в Нижнем Новгороде 14 августа с 16.00 до 16.30. Авиашоу станет частью программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода и состоится в рамках Кубка В.П. Чкалова по авиационным гонкам «Формула-1».

«Такие авиашоу демонстрируют возможности нашей великой страны и наших воинов — лучших в мире. Во время просмотра этого масштабного зрелища появляется гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что эта жемчужина военной мощи России украсит празднование 800-летия Нижнего Новгорода», - отметил губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Ожидается, что над акваторией Волги и Оки «Стрижи» продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29. В комплекс показательных выступлений группы входят «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Масштабные мероприятия, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода завершатся гала-концертом, который пройдет 21 августа на главной сцене возле здания бывшего речного вокзала, сообщает «АиФ».