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Губернатор потребовал проверить автопарки после взрыва маршрутки в Воронеже

Алиса Селезнёва
32 минуты назад

Губернатор Александр Гусев после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже дал поручение проверить пассажирский транспорт как городской, так и задействованный на междугородних и межмуниципальных маршрутах. Об этом говорится на официальном портале органов власти Воронежской области.

Губернатор потребовал проверить автопарки после взрыва маршрутки в Воронеже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По поручению главы региона с водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи.

«Начиная с утра 13 августа, на конечных остановках начнутся массовые проверки пассажирского транспорта. Также решено, что весь подвижной состав в штатном режиме выйдет на линии, обеспечивая Воронеж транспортным сообщением. Предприятиям-перевозчикам доведут рекомендации по усилению безопасности», - пояснили в пресс-службе.

Вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. По данным Минздрава России, в результате взрыва пострадали 19 человек, погибла женщина. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести.

В качестве основной версии взрыва в Воронеже следователями рассматривается неисправность технического оборудования. По данным информированного источника, специалисты не выявили следов взрывчатки в автобусе.

Общество,Александр Гусев,
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