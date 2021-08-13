Губернатор потребовал проверить автопарки после взрыва маршрутки в Воронеже

Губернатор Александр Гусев после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже дал поручение проверить пассажирский транспорт как городской, так и задействованный на междугородних и межмуниципальных маршрутах. Об этом говорится на официальном портале органов власти Воронежской области.

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По поручению главы региона с водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи.

«Начиная с утра 13 августа, на конечных остановках начнутся массовые проверки пассажирского транспорта. Также решено, что весь подвижной состав в штатном режиме выйдет на линии, обеспечивая Воронеж транспортным сообщением. Предприятиям-перевозчикам доведут рекомендации по усилению безопасности», - пояснили в пресс-службе.

Вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. По данным Минздрава России, в результате взрыва пострадали 19 человек, погибла женщина. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести.