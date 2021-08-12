Россияне назвали важные для патриота качества

«Что касается гордости, то чаще всего люди гордятся людьми – 19%, природой – 17%, Родиной – 12%, качеством жизни – 9%, историей – 7%. Этот вопрос я бы отметил отдельно. Это был открытый опрос, где люди называли варианты, которые приходят им в голову. И это очень показательная статистика, которая говорит многое о наших соотечественниках», – добавил Потуремский.