"Плаксивый сброд": Советник губернатора разочаровался в красноярцах

Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живётся постоянно с этим ощущением вечной ущемлённости? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж ещё не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме чёрного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд, — написал советник губернатора.