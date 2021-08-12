«МегаФон» запустил сеть VoLTE в федеральном масштабе

Компания «МегаФон» первым в России на федеральном уровне запустила технологию Voice over LTE (VoLTE). В скором времени новым стандартом голосовой связи будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G, считают в компании.

Фото: Unsplash Unsplash

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, а стандарт LTE появился в 2009 году и был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету.

Видео дня

Технология VoLTE впервые была запущена в мире в 2014 году и дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда «МегаФон» запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях.

Сейчас VoLTE используют более 13 миллионов абонентов. Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растет в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

«"МегаФон" всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне», — говорит Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона».

По его словам, сейчас сервис доступен жителям всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим.

Кроме того, соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов, но качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего 2 секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.