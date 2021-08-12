В России выявили 21 932 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 932 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 534 791. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

Днем ранее в стране зафиксировали 21 571 новый случай COVID-19. Темп прироста составил 0, 34 процента.

21 932 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За последние 24 часа от коронавируса скончались 808 человек, с начала пандемии — 168 049.