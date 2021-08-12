Главврач «Коммунарки» на площадке ЦУР Забайкалья развеял мифы о вакцинации

Главный врач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Центре управления регионом (ЦУР) Забайкальского края ответил на вопросы о коронавирусе и вакцинации, развеяв ряд мифов.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Пресс-служба правительства Забайкальского края

ЦУР совместно с краевым министерством здравоохранения с начала года ведет активную работу по вопросам вакцинации населения и обработал 7 760 обращений, касающихся прививочной кампании или борьбы с коронавирусной инфекцией. 12 августа в центр приехал Денис Проценко и в прямом эфире ответил на 10 вопросов забайкальцев.

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Врач подчеркнул, что сейчас в России очень много спекуляций на тему вакцинации.

«Говорят, что у нас новая вакцина. Но ведь это те технологии, которые реализованы были в научном плане не один год назад. «Спутник V», да – новая вакцина, да, быстро разработанная, да, Россия одна из первых запустила в промышленное производство, проведя необходимые клинические исследования Но так быстро получилось по одной простой причине – была очень длинная история разработки векторных вакцин, некоторые вещи мы взяли еще с периода борьбы с Эболой», – заявил Денис Проценко.

Он также опроверг миф о том, что место прививки притягивает магниты, и рассказал о том, как протекает болезнь у тех, кто подхватил коронавирус в третью волну. По словам Проценко, сегодня все реже встречаются случаи, когда у пациентов при заражении пропадает обоняние и вкус.

Главный врач больницы 40 в Коммунарке также заявил о необходимости ревакцинации и рекомендовал пройти ее через 6 месяцев после получения второго компонента вакцины.

Говоря о работе ЦУР Забайкальского края, Денис Проценко указал на важность и информативность карты пунктов вакцинации в регионе, разработанную АНО «Диалог Регионы» совместно с Министерством здравоохранения РФ. Врач также похвалил сотрудников ЦУР за оперативную реакцию на обращения, которая сейчас в среднем составляет 3 часа 16 минут.

При этом за последнюю неделю специалисты ЦУР Забайкалья зафиксировали 67 сообщений от граждан, сомневающихся в необходимости вакцинации.

Ранее главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко заявила, что для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза. По ее словам, время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого.