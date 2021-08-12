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Началась реконструкция БАМа

Lenta.ru
13 минут назад

В России началась реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Началась реконструкция БАМа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — сказал Шойгу во время торжественной церемонии закладки первого камня трассы.

Ожидается, что восточная ветка трассы будет введена в эксплуатацию в 2024 году, что позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири и нарастить объемы транзитных перевозок через территорию региона.

По словам Шойгу, для проживания рабочих из числа военных железнодорожников обустроены современные городки.

«Помимо этого, к строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника», — отметил министр.

На данный момент функционирует одна ветка БАМ, которая наряду с Транссибирской магистралью обеспечивает железнодорожный выход к Тихому океану. Она соединяет населенные пункты Тайшет и Советская гавань. Общая протяженность составляет 4,3 тысячи километров.

Общество,Сергей Шойгу,ИТАР-ТАСС,Россия,
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