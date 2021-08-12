Россиянам предрекли усиление третьей волны COVID-19

К усилению третьей волны COVID-19 в сентябре могут привести возвращение граждан из отпусков, а также начало учебного года. Его предрек главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

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По словам специалиста, в настоящее время сложно дать прогноз.

«Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идет "лесенкой", что очень тревожит», — уточнил Токарев.