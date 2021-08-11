«Он более опасен для пожилых»: что известно о штамме «йота»

В «Векторе» сообщили, что случаев заражения «йота»-штаммом в России нет

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Американские ученые выяснили, что «йота»-штамм коронавируса, выявленный осенью прошлого года в Нью-Йорке, влияет на его переносимость. Например, для людей в возрасте 65-74 лет он повышает риск смертности на 82%. Российские ученые обратили внимание, что их коллеги из США указали на повышенный риск летального исхода, а не на сами показатели смертности. В то же время эти данные американских специалистов могут не соответствовать действительности, так как они основаны на моделировании, считают в России.

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В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что нет предпосылок к широкому распространению нового «йота»-штамма, так как «дельта» сейчас вытесняет другие мутации.

«Наблюдение за вариантом «йота» ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста», — приводит ТАСС заявление специалистов центра. Собеседник агентства добавил, что эта разновидность коронавируса встречается преимущественно в США.

В «Векторе» подчеркнули, что в России пока нет случаев заражения коронавирусом этого типа.

Несмотря на то, что за штаммом наблюдают почти год, научные данные ограничены. В центре отметили, что у «йоты» есть мутации, которые могут повлиять на некоторые характеристики вируса.

«Среди прочего у варианта «йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами», — сказали в «Векторе».

Ранее специалисты Департамента здравоохранения города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета выяснили, что «йота» передается на 15-25% быстрее других вариантов инфекции.

Препринт исследования был опубликован на сайте medRxiv. Отмечается, что специалисты изучали влияние этого типа коронавируса на несколько возрастных групп. Ученые выяснили, что «йота» повышает риск смертности на 46% для людей от 45 до 64 лет, на 62% для тех, кто старше 75 лет, и на 82% для пациентов в возрасте от 65 до 74 лет.

В российском «Векторе» подчеркнули, что в группе от 65 до 74 лет речь идет об увеличении не до 82% смертности, а на 82% — то есть в 1,8 раза. При этом специалисты обратили внимание, что оценка летальности делалась при помощи моделирования и может расходиться с реальными данными.

Академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский также считает, что предположения американских ученых могут расходиться с действительностью.

«Тут еще пока только самые первые публикации. Как правило, когда новая инфекционная болезнь появляется, то летальность завышают. Это происходит, поскольку обращают на себя внимание только тяжелобольные, а легкие формы [болезни] никто не замечает», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Ученый также подчеркнул, что специалисты из США имели ввиду повышение риска смертности, а не сами показатели летальности. «Просто этот штамм [«йота»] более опасен для пожилых людей», — уточнил он.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков сказал РИА «Новости», что более патогенные штаммы вирусов обычно не вытесняют более заразные. По его словам, вирус в любом случае будет изменяться, будут появляться новые его виды. «Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — сказал он, отметив, что «ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить».