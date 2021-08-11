Больше половины россиян предпочли легальные способы прочтения книг

Каждый десятый россиянин тратит на книги более тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно исследованию Международного института маркетинговых исследований GfK, в 2021 году Россия заняла вторую строчку после Китая в рейтинге самых читающих стран мира.

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Опрос российских интернет-пользователей подтвердил, что чтение по-прежнему является одним из главных хобби россиян.

75% опрошенных Rambler&Co респондентов читают в месяц около двух книг. 16% опрошенных читают от четырех книг в месяц и более, 9% остановились на среднем количестве в 3-4 произведения.

Художественную литературу предпочитают 25% респондентов, научно-популярная востребована у 15%. Современную литературу и классику выбрали по 13% опрошенных, русскую литературу читают 12%, зарубежные авторы нравятся 11% респондентов. Такой же процент россиян выбрал категорию «учебная литература».

Более половины опрошенных россиян (55%) предпочитают бумажные издания. Электронные книги читают 26%, аудиокниги слушают 7% россиян. Еще 11% заявили, что пользуются всеми доступными форматами.

52% опрошенных заявили, что предпочитают легальные способы прочтения книг: покупку в магазинах или на сайтах (32%), а также книгообмен (20%). 43% россиян перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия книги. 5% читателей пользуются подпиской на книжные онлайн-сервисы.

Большинство россиян тратят на книги около 300 рублей в месяц. Об этом заявили 63% опрошенных. Затраты 14% любителей чтения составляют от 500 до 1000 рублей в месяц, еще 10% ежемесячно покупают книги на сумму от 1000 рублей и более.

В ходе опроса также выяснилось, что россияне читают больше всего книг во время учебы в школе и после окончания учебных заведений. Эти варианты ответов выбрали 44% и 38% соответственно. Лишь 18% россиян признались, что больше всего читали во время учебы в вузе.