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Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно вводить удаленку

Letidor.ruиещё 8
53 минуты назад

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков решил дать свободу вузам в выборе формата обучения. Он надеется, что руководители университетов смогут здраво оценить обстановку и в случае необходимости перевести студентов на удаленку. В ведомстве не стали прописывать конкретные критерии для перехода на дистанционное обучение. Но Минобрнауки рекомендует вузам вести статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов.

Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно вводить удаленку
Фото: ТАССТАСС

Универсального решения тут нет, и наши университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению — опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл,— отмечает пресс-служба в Telegram-канале.

Ведомство считает, что вузы должны собирать статистику о том, сколько обучающихся, а также сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. В частности, запрашивать у студентов, живущих в общежитии, документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни.

И конечно же, рассказывать обучающимся о том, почему так важно сделать прививку. А в идеале — организовать мобильные пункты вакцинации на территории вузов и студгородков.
Кстати, глава Минобрнауки высказался об обязательной вакцинации студентов — читайте на «Летидоре».

Общество,Справка на права,Валерий Фальков,Минобрнауки,Роспотребнадзор,
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