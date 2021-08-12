Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно вводить удаленку

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков решил дать свободу вузам в выборе формата обучения. Он надеется, что руководители университетов смогут здраво оценить обстановку и в случае необходимости перевести студентов на удаленку. В ведомстве не стали прописывать конкретные критерии для перехода на дистанционное обучение. Но Минобрнауки рекомендует вузам вести статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов.

Универсального решения тут нет, и наши университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению — опираясь на рекомендации Роспотребнадзора , информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл,— отмечает пресс-служба в Telegram-канале.

Ведомство считает, что вузы должны собирать статистику о том, сколько обучающихся, а также сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. В частности, запрашивать у студентов, живущих в общежитии, документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни.