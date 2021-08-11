Эпидемиолог в эфире общества «Знание» оценил ситуацию с коронавирусом

Говорить о победе над коронавирусом пока рано. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Наталья Пшеничная рассказала о том, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 с начала ее распространения в мире. По ее словам, российские структуры здравоохранения начали подготовку к борьбе с коронавирусом еще на старте развития эпидемии в Китае, хотя заболевших в России еще не было.

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В составе миссий Всемирной организации здравоохранения российские специалисты выезжали в Китай, а работа российских военных медиков, специалистов Роспотребнадзора и Минздрава в составе гуманитарной миссии РФ в Италии в марте 2020 года позволила не только оказать помощь итальянским коллегам, но и набраться опыта по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Самым сложным периодом врач назвала начало распространения инфекции в мире, когда мир впервые столкнулся с заболеванием, шел поиск патогенеза, лекарств, подходов к терапии. По ее словам, жесткие ограничения на начальном этапе помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по разработке вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и нарастить их объемы производства.

По словам эксперта, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией относительно стабильная, но она может поменяться в любой момент, если в популяцию попадет новый штамм, как это случилось с «дельта»-штаммом коронавируса.

«Пока рано говорить о победе над коронавирусом. Заболеваемость стабилизировалась на определенном уровне, но дальше ситуация может пойти по разным сценариям. Новые мутации могут закрепляться в популяции, возможна также генетическая рекомбинация вирусов и появление новых штаммов с новыми свойствами – большей заразностью или более тяжелым течением заболевания», - заявила специалист.

По ее словам, скорейшее достижение коллективного иммунитета позволит не допустить дальнейших мутаций вируса, а ревакцинация и вакцинация переболевших необходимы, чтобы защититься от разных штаммов вируса.

Наталья Пшеничная также рассказала о разработке государственной программы «Санитарный щит страны», направленной на противодействие новым инфекциям, которые могут попасть в любую точку мира буквально в течение нескольких часов.

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии призвала зрителей вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения страны.