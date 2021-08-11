Читать все новинки первым: библиотеки Запада Москвы напомнили о проекте «Свежая полка»

За книжными новинками порой приходится вести настоящую охоту: в магазинах популярные издания часто быстро разбирают, а цена на хорошие книги неуклонно растет. На помощь приходят библиотеки — там почти всегда можно найти нужную книгу. А если сейчас она на руках — то можно встать в очередь, и когда книга появится в наличии, вам придет специальное уведомление.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

В современных библиотеках можно найти не только старые издания — новинки попадают на полки очень быстро. Так, Библиотеки Запада Москвы напоминают о проекте «Свежая полка».

- Ранее опыт Библиотек Запада Москвы показал высокий спрос на бизнес-издания среди жителей Москвы. Однако ввиду высокой стоимости таких книг мы понимаем, что далеко не все граждане имеют возможность приобрести данную литературу. Поэтому Библиотеки Запада Москвы обратились к одному из общемировых трендов — Sharing Economy. Это модель потребления, в которой вместо приобретения товаров или услуг люди арендуют их или обмениваются ими друг с другом, - рассказали в пресс-службе библиотек.

В концепцию шеринга идеально вписались современные библиотеки. Ведь там можно взять почитать дорогостоящие книги, а после их смогут взять другие люди. Таким образом, книги, которые будут прочитаны один раз, не занимают места на полках, не говоря уже об экономии средств.

- Библиотеки не всегда были готовы предложить посетителю книжные новинки: от даты покупки до поступления книг в библиотечный фонд может пройти довольно много времени. Проект «Свежая полка» дает возможность читателям получить новое издание почти сразу после выхода из типографии! - добавили в пресс-службе Библиотек.

Такая быстрая доступность новинок стала возможной благодаря сотрудничеству библиотек с ведущими издательствами, такими как «Альпина Паблишер», «МИФ», «Бомбора», «DEVAR».