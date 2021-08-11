В Калининграде подвели итоги фестиваля «Кантата»

В Калининграде завершился международный музыкальный фестиваль «Кантата», на котором в рамках пятидневного культурного марафона выступили как вокалисты, так и оркестры. Об этом говорится в сообщении пресс-служба фестиваля.

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Фестиваль завершил 9 августа торжественный гала-концерт, который прошел на соборной площади Кафедрального собора на острове Канта. На нем были исполнены шедевры оперного репертуара.

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«Кантата» прошла в Калининграде впервые. На фестивале звучали кантата, хоровой цикл a capella, струнный секстет, оратория и 12 оперных партий, на сцену выходили два хора, два оркестра, шесть солистов-инструменталистов и семь солистов-вокалистов», - отмечается в релизе.

Организованный АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области благотворительный фестиваль посетили более 500 человек. Еще более 700 тысяч зрителей посмотрели прямые трансляции в концертов, которые велись в официальной группе фестиваля во Вконтакте и на сайте kantatafest.ru. За пять дней было собрано около полумиллиона рублей за счет проданных билетов и пожертвований в фонд.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на гала-концерте заявил, что фестиваль пройдет и в следующем году.

«Мы расширим количество площадок, чтобы провести праздник классической музыки в уже других декорациях, которыми станут кирхи, соборы и замки. Спасибо вам всем за любовь к Калининградской области: все средства, которые удалось собрать в этом году, мы направим на восстановление памятников культурного наследия», - отметил он.

Пять концертов «Кантаты» прошли в этом году на разных сценах, включая руины замков «Бранденбург» и «Гердауэн», земляной вал у Музея янтаря и Кафедральный собор на острове Канта.

«Мы рассчитываем на то, что гостями каждого фестиваля «Кантата» будут становиться исполнители уровня «А», а это даст повод превратиться «Кантате» в место притяжения всех любителей и ценителей классической музыки. У нас для этого есть все условия», - подчеркнул автор идеи и генеральный продюсер фестиваля Леонид Севастьянов.