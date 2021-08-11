Первые шаги Альпаки Шарлотки из Ленинградского зоопарка покорила пользователей социальных сетей. Видео появилось в telegram-канале «Петербург с огоньком».

Сообщается, что ранее Шарлотка не отходила от своей мамы по имени Сушка. Маленькая альпака ещё достаточно робкая, поэтому работники зоопарка выводят её гулять пока посетителей в зоопарке нет.