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Появилось видео с первыми шагами альпаки в Ленинградском зоопарке

Александр Кузьмин
30 минут назад

Первые шаги Альпаки Шарлотки из Ленинградского зоопарка покорила пользователей социальных сетей. Видео появилось в telegram-канале «Петербург с огоньком».

Сообщается, что ранее Шарлотка не отходила от своей мамы по имени Сушка. Маленькая альпака ещё достаточно робкая, поэтому работники зоопарка выводят её гулять пока посетителей в зоопарке нет.

Напомним, альпака Шарлотка родилась 24 мая у пары альпак Сушки и Брецеля. Давать «хлебобулочные» имена этим животным уже стало традицией. Известно, что Альпак разводят в высокогорном поясе Южной Америки. На сегодняшний день там обитает около трёх миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу.

Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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