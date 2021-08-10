Отстранение ректора РГСУ Натальи Починок назвали формальным

Отстранение ректора Российского государственного социального университета Натальи Починок до 6 сентября носит формальный характер. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил декан факультета коммуникативного менеджмента университета Игорь Романов.
«Это решение, я подчеркиваю, было принято не в результате проверки. Решение было принято на основании формального протокола для того, чтобы максимальным образом провести проверку», - заявил Романов.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования в ходе внеплановой проверки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок.
По словам Романова, отстранение ректора является частью формальной процедуры, которая используется для получения и проверки информации.
Он отметил, что Минобрнауки проводит такие проверки не только в РГСУ, но также и в других вузах.
«Мы рассчитываем на то, что все будет успешно, и дальше мы будем работать в том составе, в котором до сих пор работали», - добавил Игорь Романов.