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Отстранение ректора РГСУ Натальи Починок назвали формальным

Вероника Полынина
45 минут назад

Отстранение ректора Российского государственного социального университета Натальи Починок до 6 сентября носит формальный характер. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил декан факультета коммуникативного менеджмента университета Игорь Романов.

Отстранение ректора РГСУ Натальи Починок назвали формальным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это решение, я подчеркиваю, было принято не в результате проверки. Решение было принято на основании формального протокола для того, чтобы максимальным образом провести проверку», - заявил Романов.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования в ходе внеплановой проверки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок.

По словам Романова, отстранение ректора является частью формальной процедуры, которая используется для получения и проверки информации.

Он отметил, что Минобрнауки проводит такие проверки не только в РГСУ, но также и в других вузах.

«Мы рассчитываем на то, что все будет успешно, и дальше мы будем работать в том составе, в котором до сих пор работали», - добавил Игорь Романов.

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