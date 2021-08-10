Ректоры на площадке ЕР поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов

Минобрнауки выпустит рекомендации высшим учебным заведениям по отказу от обязательной вакцинации студентов. Это решение поддержали ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России».

Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев отметил, что позиция Минобрнауки заключается в добровольности вакцинации как одного из необходимых инструментов профилактики распространения COVID-19. Он подчеркнул, что отсутствие прививки не должно быть причиной ограничений для студентов.

«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие», - заявил замминистра.

Он пообещал, что ведомство будет проводить проверки и принимать административные решения в отношении вузов, в которых вводятся подобные ограничения.

«Очевидно, что принудительная вакцинация и меры, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустимы. Это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей», - заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что университет начнет учебный год преимущественно в очном формате, с заселением студентов в общежития независимо от того, привиты они или нет.