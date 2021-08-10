Служба помощи в режиме «одного окна» для семей с детьми появится во всех регионах до конца года

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова и генеральный директор АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникации «Диалог» Алексей Гореславский подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта, который будет реализован до конца этого года.

Фото: Пресс-служба А. Ю. Кузнецовой Пресс-служба А. Ю. Кузнецовой

Служба помощи для детей и семей с детьми станет «единым окном» по различным вопросам: от разрешения экстренной ситуации до консультирования и предоставления необходимой информации. Служба помощи объединит единый телефонный номер, онлайн-платформу с формой обратной связи и специально разработанный чат-бот, который ответит на наиболее распространенные вопросы и снизит нагрузку на ведомства по ответу на каждое обращение.

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В систему оказания помощи будут включены не только государственные и муниципальные организации, но и волонтерские движения, НКО и общественные организации, благотворительные фонды и другие структуры.

Служба помощи в режиме «одного окна» для семей с детьми заработает во всех регионах России до конца года. В ближайшее время будут определены пилотные регионы для реализации проекта. Старт работы службы даст руководителям регионов обратную связь о «болевых точках» в социальной сфере и позволит находить действенные решения этих проблем.

АНО «Диалог» выступит оператором проекта, в его зоне ответственности - выстраивание системы мониторинга и маршрутизации, а также аккумулирование действия различных ведомств, организаций и служб по решению социальных вопросов.

«Каждое слово, каждая фраза подписанного сегодня документа отражает ту масштабную работу, которую мы провели совместно с АНО «Диалог», с командой нового проекта, который родился в результате нашего взаимодействия. Этот проект позволит приблизить социальную поддержку и помощь к человеку», - подчеркнула Анна Кузнецова на церемонии подписания соглашения.

Она подчеркнула, что реализация проекта позволит гражданам не бегать по ведомствам, собирая бумажки и изучая особенности их работы, а получать помощь в заявительном порядке, благодаря современным цифровым технологиям.