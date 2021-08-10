Петербург обогнал Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки

Впервые с 3 февраля Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству заболевших. Если в Москве выявлено 1639 новых случев ковид, то в Питере — 1811. При этом еще днем ранее в Москве заболели 2 150 жителей города. При этом, если смотреть в совокупности на все регионы, то заболеваемость в стране падает, а смертность растет.

Фото: ТАСС ТАСС

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге превысил значения Москвы впервые с 3 февраля. За минувшие 24 часа в Питере зафиксировали 1 811 случаев заражения. Стоит отметить, что это минимальное количество заболевших с 4 июля.

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Днем ранее в Санкт-Петербурге было выявлено 1 895 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в городе заболели 547 704 человека , говорится в сообщении оперштаба. За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших — 1 972 человека. За все время распространения коронавирусной инфекции выздоровели 519 868 петербуржцев.

За сутки в городе умерли 49 человек, всего коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 19 757 жителей города.

Что касается Москвы, за сутки в столице выявлено 1 639 новых случаев коронавируса. Это минимальное количество новых случаев заражения с 7 апреля.

«В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%. Днем ранее в столице выявили 2 150 заразившихся, всего с начала пандемии — 1 530 9892», — утверждает оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ситуация с коронавирусной инфекцией «быстро улучшается». «Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1» в конце июля.

По его словам, освободившиеся койки уже работают для плановых пациентов. Тем не менее он заметил, что «нужно быть осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых граждан, все равно ковид никуда не денется, и опасность существует».

«Тем не менее можно сказать, что пиковый уровень заболеваний мы прошли», — считает глава города.

На следующий день после выхода интервью Собянин написал в своем блоге, что в Москве можно смягчать ограничения, так как эксперты отмечают улучшение эпидемиологической обстановки. В частности, он отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.

«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — отметил он.

В начале августа Собянин в разговоре с РБК рассказал, что столичным властям борьба с пандемией обошлась в сумму порядка 600 млрд рублей, если считать вместе с недополученными доходами.

«Мы недополучили 200-250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал он.

В начале ноября прошлого года мэр Москвы выразил надежду, что уже к концу 2021 года Москва вернется в норму. По его мнению, восстановление после пандемии коронавируса будет происходить быстрее, чем при системных экономических проблемах.

COVID-19 в России

Россия за последние сутки установила рекорд по выявленным случаям коронавируса: впервые с 30 июня в стране зафиксировано меньше 22 тыс. зараженных — 21 378. Выздоровели 18 739 жителей страны, умерли 792 (днем ранее было 769 летальных исходов).

За все время пандемии специалисты выявили новый тип инфекции у 6 491 288 россиян, выздоровели почти 5,8 млн, умерли более 166.4 тыс. человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся. В настоящее время в стране проходят лечение 536 136 человек.