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Браслеты безопасности c QR-кодом начнут бесплатно раздавать в Москве

Национальная Служба Новостей
1 час назад

Дети, пожилые люди, а также люди с ментальными расстройствами смогут бесплатно получить специальный браслет безопасности в ближайшее время, заявил координатор отряда «ЛизаАлерт», руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов. С его помощью можно будет отыскать потерявшихся людей.

Браслеты безопасности c QR-кодом начнут раздавать в Москве
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

На браслете будет изображен QR-код, по которому можно будет легко узнать информацию о его владельце. Например, так можно будет узнать имя, фамилию, адрес держателя, контакты его близких и медицинские показания.

Леонов подчеркнул, что ежегодно в России теряются до 180 тысяч человек, при этом введение таких браслетов поможет существенно снизить эту цифру.

Общество,Олег Леонов,Москва,
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