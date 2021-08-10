Браслеты безопасности c QR-кодом начнут раздавать в Москве

Дети, пожилые люди, а также люди с ментальными расстройствами смогут бесплатно получить специальный браслет безопасности в ближайшее время, заявил координатор отряда «ЛизаАлерт», руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов. С его помощью можно будет отыскать потерявшихся людей.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

На браслете будет изображен QR-код, по которому можно будет легко узнать информацию о его владельце. Например, так можно будет узнать имя, фамилию, адрес держателя, контакты его близких и медицинские показания.