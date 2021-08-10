Власти Крыма оценили ситуацию с коронавирусом в регионе

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Так эпидемиологическую обстановку оценил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова опубликовал Telegram-канал «Крымский».

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Руководитель региона также отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, динамики на снижение количества заболевших COVID-19 в регионе на данный момент не наблюдается.

По данным оперштаба, на 9 августа в республике выявили 391 случай заболевания COVID-19 за сутки, 66 человек выздоровели, а 12 человек скончались. Всего за все время пандемии в регионе выявлено 63 233 случая заражения коронавирусом, из которых 52 667 выздоровели, а 1882 скончались.