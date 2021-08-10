В Минприроды сочли крайне напряженной обстановку с пожарами

Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов на заседании федерального штаба по координации тушения лесных пожаров.

Козлов заявил, что в 2021 году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение площади, пройденной огнем, в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».