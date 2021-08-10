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В Минприроды назвали крайне напряженной обстановку с лесными пожарами

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов на заседании федерального штаба по координации тушения лесных пожаров.

В Минприроды сочли крайне напряженной обстановку с пожарами
Фото: ТАССТАСС

Козлов заявил, что в 2021 году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение площади, пройденной огнем, в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

«Что составляет 7,8 млн гектаров. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин поручил к 1 сентября помочь пострадавшим от природных пожаров россиянам.

Общество,Александр Козлов,Владимир Путин,Минприроды,РИА Новости,Россия,
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