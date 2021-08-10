Маму ребёнка из Волгоградской больницы показали на видео

Мама двухлетнего мальчика по имени Марк, которого оставили одного в инфекционном боксе Волгоградской больницы рассказала о том, что хочет измениться чтобы быть со своим сыном. Видео появилось в instagram одной из пациенток той больницы.

На опубликованном видео можно увидеть чистого, одетого и спокойного ребёнка, который играет в игрушки вместе с мамой в одной палате.

«Ты готова меняться ради своего сыночка?» — «Да, я готова». — «Ты понимаешь, что тебя сейчас хотят прав лишить?» — «Да». — «Будешь бороться за сына?» — «Да» - расспрашивает одна из пациенток маму Марка.