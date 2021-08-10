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Самарский кондуктор обматерил контролёров и попал на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В Самаре кондуктор обматерил и выгнал из автобуса в котором работал контролёра. Инцидент произошёл в автобусе под маршрутом 1. Видео публикует telegram-канал «Самара 1».

На кадрах, снятых пассажирами видно, разъярённый кондуктор нецензурно кричит на контролёра, который предъявляет ему претензии. Когда автобус подъезжает к остановке кондуктор выгонять своего оппонента из транспортного средства.

По сообщениям очевидцев сотрудники контроля требовали выдать пассажирам билеты, за которые они заплатили чуть меньшую сумму чем по тарифу.

Общество,Видео,Самара,
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