Самарский кондуктор обматерил контролёров и попал на видео

В Самаре кондуктор обматерил и выгнал из автобуса в котором работал контролёра. Инцидент произошёл в автобусе под маршрутом 1. Видео публикует telegram-канал «Самара 1».

На кадрах, снятых пассажирами видно, разъярённый кондуктор нецензурно кричит на контролёра, который предъявляет ему претензии. Когда автобус подъезжает к остановке кондуктор выгонять своего оппонента из транспортного средства.