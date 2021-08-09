Юрий Грымов стал заслуженным артистом России

— Это очень приятно, особенно это приятно моим родителям, я уверен, что это счастье, когда родители радуются. Мне тоже очень приятно, это приятно для театра, это почетно. Я горд тем, что в моей жизни были такие люди, как Алексей Баталов, Петр Наумович Фоменко, Алексей Петренко, что мы служили одному делу — русскому театру, кинематографу. Звание заслуженного артиста или народного артиста ко многому обязывает, я это понимаю, видя перед собой такие примеры. Конечно, такое внимание очень приятно, — цитирует Грымова агентство.