В АТОР назвали условие въезда россиян в Италию и Испанию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили условия открытия границ и правила въезда российских туристов в Испанию и Италию. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что представительства этих стран уже начали выдавать визы жителям России. Впрочем, границы пока закрыты и есть сложности с признанием вакцин российского производства в странах Европейского союза.

«Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, — это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами», — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он допустил, что еще несколько лет путешествовать придется, предъявляя разные документы. В АТОР заявили, что сферу туризма надо подготовить незамедлительно, до открытия границ.