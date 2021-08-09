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Рабочая бытовка: как выглядит дом Илона Маска в Техасе

Газета.Ru
47 минут назад

Глава SpaceX Илон Маск уже несколько месяцев живет в небольшом доме стоимостью $50 тыс. Это не стандартная постройка, здание является сборной конструкцией. Компания Boxabl в ноябре 2020 года рассказала, что доставила жилой дом Casita «тайному покупателю». В сборном доме площадью 35 квадратных метров есть спальня, ванная комната, гостиная и кухня. Строение находится в деревне Бока-Чика в американском штате Техас. Мультимиллиардер арендует его у SpaceX. Маск отказался от других своих домов, продал недвижимость и в настоящее время живет только в Casita. Жилище находится недалеко от места работы. Маск неоднократно отмечал, что зачастую из-за количества задач оставался ночевать прямо на рабочем месте.

Внутри имеется спальня, кухня, ванная. При этом также клиентам сразу проводится свет и электричество
1/10 Внутри имеется спальня, кухня, ванная. При этом также клиентам сразу проводится свет и электричество
Фото: Boxabl
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Подобные сборные жилые дома стали новым трендом в США, компания Boxabl рассказала о десятках тысячах заказов от клиентов
2/10 Подобные сборные жилые дома стали новым трендом в США, компания Boxabl рассказала о десятках тысячах заказов от клиентов
Фото: Boxabl
Установка дома занимает гораздо меньше времени и заканчивается в день доставки, так как все необходимые конструкции уже практически готовы. Основное время занимает подведение коммуникаций и настройка техники
3/10 Установка дома занимает гораздо меньше времени и заканчивается в день доставки, так как все необходимые конструкции уже практически готовы. Основное время занимает подведение коммуникаций и настройка техники
Фото: Boxabl
Несмотря на сборку, сами дома имеют все необходимые элементы — стены, окна, есть вся необходимая мебель и техника
4/10 Несмотря на сборку, сами дома имеют все необходимые элементы — стены, окна, есть вся необходимая мебель и техника
Фото: Boxabl
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Сборные дома интересуют не только богатых — из-за цены и удобства некоторые американцы готовы жить в таком жилье вместо покупки обычного
5/10 Сборные дома интересуют не только богатых — из-за цены и удобства некоторые американцы готовы жить в таком жилье вместо покупки обычного
Фото: Boxabl
Строения могут иметь более одного этажа. Сборная конструкция допускает многоэтажные дома, а также создание нескольких комнат
6/10 Строения могут иметь более одного этажа. Сборная конструкция допускает многоэтажные дома, а также создание нескольких комнат
Фото: Boxabl
Схема Casita с двумя спальнями для семьи из нескольких человек
7/10 Схема Casita с двумя спальнями для семьи из нескольких человек
Фото: Boxabl
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Полноценная ванная в сборном доме
8/10 Полноценная ванная в сборном доме
Фото: Boxabl
Кухня объединена с гостиной. В Casita также сразу устанавливается вся необходимая фурнитура, в том числе полки и шкафы для кухонных вещей
9/10 Кухня объединена с гостиной. В Casita также сразу устанавливается вся необходимая фурнитура, в том числе полки и шкафы для кухонных вещей
Фото: Boxabl
Ванная комната, как и весь дом, готова к использованию через несколько часов после доставки строения к месту установки
10/10 Ванная комната, как и весь дом, готова к использованию через несколько часов после доставки строения к месту установки
Фото: Boxabl
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