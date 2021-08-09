Глава SpaceX Илон Маск уже несколько месяцев живет в небольшом доме стоимостью $50 тыс. Это не стандартная постройка, здание является сборной конструкцией. Компания Boxabl в ноябре 2020 года рассказала, что доставила жилой дом Casita «тайному покупателю». В сборном доме площадью 35 квадратных метров есть спальня, ванная комната, гостиная и кухня. Строение находится в деревне Бока-Чика в американском штате Техас. Мультимиллиардер арендует его у SpaceX. Маск отказался от других своих домов, продал недвижимость и в настоящее время живет только в Casita. Жилище находится недалеко от места работы. Маск неоднократно отмечал, что зачастую из-за количества задач оставался ночевать прямо на рабочем месте.