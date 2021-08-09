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Умерла сыгравшая в «Моей прекрасной няне» актриса Татьяна Жукова-Киртбая

Газета.Ru
20 минут назад

Актриса Татьяна Жукова-Киртбая скончалась 9 августа, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра «Содружество актеров Таганки».

Умерла актриса Татьяна Жукова-Киртбая
Фото: rus.teamrus.team

В последние годы Жукова-Киртбая служила в этом театре. В отпуске 81-летняя артистка заболела и не пережила болезнь.

«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта», – вспоминает о коллеге актриса Дарья Михайличенко.

Жукова-Киртбая известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок 12 стульев» и коллеги героини Ирины Муравьевой по химчистке Полины в кинофильме «Москва слезам не верит».

Позже актриса снималась в сериалах «Счастливы вместе» и «Папины дочки», сыграла бабу Симу в сериале «Моя прекрасная няня».

Последним для Жуковой-Киртбая проектом стало продолжение комедийного сериала о волейболе «Дылды-2», вышедшее на экраны в марте 2021 года. Она сыграла там роль бабушки Лели.

Общество,Татьяна Жукова-киртбая,Дарья Михайличенко,Ирина Муравьева,
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