В Петербург поступила вторая партия вакцины «Спутник Лайт»

Уточняется, что по состоянию на 9 августа в городе привились миллион 370 тыс. 404 человека. Из них миллион 137 тыс. 407 человек завершили цикл вакцинации.

Отличие «Спутника Лайт» от других вакцин в том, что им прививаются один раз. Препарат предполагают использовать для ревакцинации, иммунизации переболевших ковидом и трудовых мигрантов. Остальные петербуржцы в возрасте от 18 до 60 лет, еще не проходившие курс вакцинации, также могут выбрать для себя этот препарат.+