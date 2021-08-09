В Петербург поступила вторая партия вакцины «Спутник Лайт»

Вторая партия однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в количестве 24 тыс. комплектов доз поступила в Северную столицу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
«Вакцина поступает в Петербург регулярно. Работает порядка 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», – цитирует Смольный губернатора Александра Беглова.
Уточняется, что по состоянию на 9 августа в городе привились миллион 370 тыс. 404 человека. Из них миллион 137 тыс. 407 человек завершили цикл вакцинации.
Отличие «Спутника Лайт» от других вакцин в том, что им прививаются один раз. Препарат предполагают использовать для ревакцинации, иммунизации переболевших ковидом и трудовых мигрантов. Остальные петербуржцы в возрасте от 18 до 60 лет, еще не проходившие курс вакцинации, также могут выбрать для себя этот препарат.+
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 9 августа начинает работу самый большой пункт вакцинации.