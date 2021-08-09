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Коронавирус испортил отпуск каждому пятому жителю России

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

Каждому пятому жителю России (22%) нарушила планы на летний отпуск Пандемия коронавируса. Основные причины — закрытые границы, отмена вылетов, боязнь заразиться, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Коронавирус испортил отпуск каждому пятому жителю России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего жаловались на испорченный отпуск молодые люди до 34 лет (26%) реже — граждан от 45 лет — 19%. Не повлиял COVID-19 на летний отпуск большинства респондентов (63%).

Положительное влияние пандемии коронавируса на отпуск отметил только один из 100 участников опроса — «много было сделано на даче».

Опрос проведен 28 июля-4 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году не поедут в отпуск 66% жителей России.

Общество,ИА REGNUM,Россия,
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