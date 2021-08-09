Детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде

«У нас в лагерях неизвестно что творится. Наверное, надо как-то более серьезно следить за педагогической программой внутри лагеря. Я солидарна с Союзом отцов. Если уж говорить о празднике «Наоборот», то, скорее, это дети, которые становятся директором лагеря или вожатым, на них тогда ложится какая-то ответственность. Это совершенно не то, что мальчик переодевается в девочку и начинает играть в какие-то ролевые игры. С другой стороны, здесь тоже как-то надо пройти между струйками. Просто когда начинают запрещать мороженое «Радуга», то это тоже странно. Не надо в эту сторону», – сказала Буцкая.