Перекрывшие дорогу ради лезгинки кавказцы в Нижнем Новгороде попали на видео

В Нижнем Новгороде «представители кавказской диаспоры» перекрыли одну из центральных улиц и танцевали лезгинку в течение 40 минут. Видео возмутило пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно как несколько молодых людей и девушек перед проезжающими машинами исполняют традиционный народный танец горских народов Кавказа. На соседней полосе припарковано несколько автомобилей, откуда доносится музыка и восторженные крики зрителей.