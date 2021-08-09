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Перекрывшие дорогу ради лезгинки кавказцы в Нижнем Новгороде попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Нижнем Новгороде «представители кавказской диаспоры» перекрыли одну из центральных улиц и танцевали лезгинку в течение 40 минут. Видео возмутило пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно как несколько молодых людей и девушек перед проезжающими машинами исполняют традиционный народный танец горских народов Кавказа. На соседней полосе припарковано несколько автомобилей, откуда доносится музыка и восторженные крики зрителей.

В результате в течение сорока минут танцоры не давали спокойно проехать автомобилистам.

Общество,Кавказ,Видео,
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