Гинцбург: COVID-19 станет управляемой инфекцией

Он отметил, что это произойдет благодаря вакцинации населения, добавив, что сами вакцины станут еще более эффективными.

«Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ученый уверен, что вакцинация сможет защитить человека от коронавируса на срок более двух лет, а защита будет создаваться на клеточном уровне. По его словам, если исходно образовалось 100 клеток памяти, то после второй дозы вакцины их число увеличится до 10 тысяч.