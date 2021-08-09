В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Гинцбург заявил, что COVID-19 станет управляемой инфекцией

ТК «Звезда»иещё 5
2 часа назад

COVID-19 станет полностью управляемым заболеванием. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: COVID-19 станет управляемой инфекцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что это произойдет благодаря вакцинации населения, добавив, что сами вакцины станут еще более эффективными.

«Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ученый уверен, что вакцинация сможет защитить человека от коронавируса на срок более двух лет, а защита будет создаваться на клеточном уровне. По его словам, если исходно образовалось 100 клеток памяти, то после второй дозы вакцины их число увеличится до 10 тысяч.

«И если при однократном введении клетки памяти защищают в течение 3-5 месяцев, то при двукратном - более двух лет», - объяснил Александр Гинцбург.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье сообщил, что COVID-19 скоро станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и остальные коронавирусы, в еще одну причину простуды.

Общество,Пол Хантер,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители