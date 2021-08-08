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Скончался художник Александр Ройтбурд

Газета.Ru
1 час назад

Умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея в Facebook. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причина смерти не уточняется.

Скончался художник Александр Ройтбурд
Фото: FacebookFacebook

Как сообщает газета "Украинская правда", Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавируса, который он перенес весной.

Прощание с художником пройдет 11–12 августа. Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году он вместе с друзьями создал ассоциацию "Новое искусство". Также руководил филиалом галереи Марата Гельмана в Киеве.

Произведения Ройтбурда можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галерее в Москве и в Центре современного искусства в Киеве.

1 августа стало известно о смерти американского художника и скульптора Джорджа Роадса.

Общество,Марат Гельман,
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