Скончался художник Александр Ройтбурд

Умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея в Facebook. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причина смерти не уточняется.

Фото: Facebook Facebook

Как сообщает газета "Украинская правда", Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавируса, который он перенес весной.

Прощание с художником пройдет 11–12 августа. Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году он вместе с друзьями создал ассоциацию "Новое искусство". Также руководил филиалом галереи Марата Гельмана в Киеве.

Произведения Ройтбурда можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галерее в Москве и в Центре современного искусства в Киеве.