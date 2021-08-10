Менее 22 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 378, до 6 491 288. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 000 случаев заражения, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 729, до 5 788 710. Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 792 против 769 днем ранее, до 166 442.