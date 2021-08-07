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В России выявили 22 320 новых случаев коронавируса

Lenta.ru
27 минут назад

В России за минувшие сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 424 884. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

В России выявили 22 320 новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее в России зарегистрировали 22 660 заболевших, темп прироста составил 0,35 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904) и Подмосковье (1455). Меньше всего — в Еврейской автономной области (38), Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (12).

За сутки в России скончались 793 человека, всего с начала пандемии коронавируса — 164 094.

За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 19 485 человек, за все время — 5 739 838.

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