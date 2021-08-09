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В России за сутки выявили 22 160 заразившихся коронавирусом

ТАССиещё 25
55 минут назад

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 160, до 6 469 910. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 22 160 заразившихся COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

В частности, за сутки было выявлено 1 487 случаев в Московской области, 539 - в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, по 478 - в Пермском крае и Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 534 279 человек.

Число смертей возросло за сутки на 769 против 787 днем ранее, до 165 650.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,56%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Пермском крае, 33 - в Иркутской области, 32 - в Краснодарском крае, 27 - в Московской области, 25 - в Красноярском крае. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59, что стало минимумом с 9 июня.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 474, до 5 769 981.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 421 пациента в Московской области, 505 - в Красноярском крае, по 419 - в Свердловской и Нижегородской областях, 371 - в Ростовской области.

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