39 млн россиян получили первый компонент вакцины от COVID-19

Свыше 39 млн российских граждан сделали первую прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

По ее словам, 30 млн соотечественников уже прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

"На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами - более 30 млн человек", - уточнила Голикова.

Как добавила вице-премьер, лидируют по охвату населения вакцинацией Москва и Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область. Также высокие темы вакцинации жителей в Ненецком автономном округе, Тульской области, Сахалинской области. К массовой вакцинации взрослого населения старше 18 лет приступили в регионах России с 18 января этого года.