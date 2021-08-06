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Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19

Газета.Ru
1 час назад

Свыше 39 млн российских граждан сделали первую прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

39 млн россиян получили первый компонент вакцины от COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, 30 млн соотечественников уже прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

"На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами - более 30 млн человек", - уточнила Голикова.

Как добавила вице-премьер, лидируют по охвату населения вакцинацией Москва и Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область. Также высокие темы вакцинации жителей в Ненецком автономном округе, Тульской области, Сахалинской области. К массовой вакцинации взрослого населения старше 18 лет приступили в регионах России с 18 января этого года.

Ранее в Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

Общество,Минздрав РФ,
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